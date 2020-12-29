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В центре Петербурга приостановили работу кафе из-за жалоб жителей
Сегодня, 18:37
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smirenny

В центре Петербурга приостановили работу кафе из-за жалоб жителей

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Специалисты проверили работу заведения и выявили несоблюдение санитарных норм.

Во вторник, 19 января, Ленинский районный суд Петербурга приостановил работу кафе "Civil" на 45 дней, сообщили в объединенной пресс-службе судов. 

Кафе на Советской улице проверили специалисты по многочисленным жалобам местных жителей и выявили несоблюдение санитарных норм. Так, были нарушены технологические процессы. Например, грязная посуда стояла с чистой, а готовая еда размещалась возле сырой. Помимо прочего отсутствовал гардероб для персонала, не было вытяжек. 

Суд приостановил работу кафе на 45 суток с учетом закрытия заведения с 8 декабря. 

Ранее мы писали, что после ночного рейда в центре Петербурга опечатали четыре заведения.

Фото: Piter.TV

Теги: петербург, приостановка работы кафе, суд приостановил работу кафе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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