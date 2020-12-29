В центре Петербурга приостановили работу кафе из-за жалоб жителей

Специалисты проверили работу заведения и выявили несоблюдение санитарных норм.

Во вторник, 19 января, Ленинский районный суд Петербурга приостановил работу кафе "Civil" на 45 дней, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Кафе на Советской улице проверили специалисты по многочисленным жалобам местных жителей и выявили несоблюдение санитарных норм. Так, были нарушены технологические процессы. Например, грязная посуда стояла с чистой, а готовая еда размещалась возле сырой. Помимо прочего отсутствовал гардероб для персонала, не было вытяжек.

Суд приостановил работу кафе на 45 суток с учетом закрытия заведения с 8 декабря.

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Фото: Piter.TV