В центре Петербурга приостановили работу кафе из-за жалоб жителей

Во вторник, 19 января, Ленинский районный суд Петербурга приостановил работу кафе "Civil" на 45 дней, сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Кафе на Советской улице проверили специалисты по многочисленным жалобам местных жителей и выявили несоблюдение санитарных норм. Так, были нарушены технологические процессы. Например, грязная посуда стояла с чистой, а готовая еда размещалась возле сырой. Помимо прочего отсутствовал гардероб для персонала, не было вытяжек.
Суд приостановил работу кафе на 45 суток с учетом закрытия заведения с 8 декабря.
Ранее мы писали, что после ночного рейда в центре Петербурга опечатали четыре заведения.
Фото: Piter.TV
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