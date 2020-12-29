После ночного рейда в центре Петербурга опечатали четыре заведения

Все эти кафе и бары работали после 23.00 вопреки запрету.

В Петербурге продолжаются ночные рейды по заведениям, сотрудники ККИ вместе с Роспотребнадзором, следователями, полицией и сотрудниками МЧС выявляют кафе и бары, работающие после 23.00 вопреки запретам. Напомним, что в городе еще действует распоряжение правительства, ограничивающее работу заведений в период пандемии коронавируса.

В ночь с 15 на 16 января, рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом, состоялся очередной рейд. По его итогам нашлись четыре ночных нарушителя: бар на улице Некрасова, ресторан на Невском, кальянная и кафе-бар на Садовой улице. Работу заведений приостановил Роспотребнадзор, помещения опечатали. Персонал некоторых кафе не использовал СИЗ, также там отсутствовал обязательный стандарт безопасной деятельности. Кроме того, в одном из баров изъяли алкоголь, реализуемый без лицензии.

Отмечается, что штрафы теперь положены и владельцам заведений, и их посетителям. Юрлицам грозит наказание в размере до 300 тысяч рублей.

Также мы рассказывали, что владелец бара в Приморском районе подозревается в изнасиловании посетительницы.

Фото: пресс-служба ККИ