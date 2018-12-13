На перекрестке Белинского и Литейного Chevrolet сбил 9-летнюю девочку

С тяжелыми травмами ее доставили в детскую больницу имени Раухфуса.

В историческом центре Петербурга иномарка сбила девочку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщает отдел информации УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла 29 апреля в 13:50 на перекрестке улицы Белинского и Литейного проспекта. За рулем автомобиля "Шевроле Авео" находился водитель 1995 года рождения. Он отвлёкся во время вождения и в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребёнка. Под колесами оказалась 9-летняя петербурженка, которая переходила дорогу с родителями на разрешающий сигнал светофора.

Девочку с тяжелыми травмами доставили в детскую больницу имени Раухфуса. По данному факту проводится проверка.

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Фото: Piter.TV