Пьяный петербуржец получил 4 года "условки" за сбитого насмерть пешехода

В суде мужчина свою вину признал, не был против рассмотрения дела в особом порядке и ранее выплатил потерпевшему 200 000 рублей.

Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Васильева, признанного виновным в наезде на пешехода в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

По данным следствия, 6 марта 2018 года Васильев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле ГАЗ 31105 по пр. Маршала Жукова в направлении от ул. Бурцева в сторону ул. Солдата Корзуна. Он уснул за рулем, наехал на бордюрный камень, выехал на разделительную полосу, сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Пешеход скончался на месте.

В суде мужчина свою вину признал, не был против рассмотрения дела в особом порядке и ранее выплатил потерпевшему 200 000 рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года с лишением права управления ТС на 3 года. Объединённая пресс-служба судов

Помимо этого, Васильев обязан пройти обследование и при необходимости пройти курс лечения у врача-нарколога. До 31 декабря 2019 года нужно выплатить потерпевшему 800 000 рублей.

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