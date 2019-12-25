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В центре Петербурга грузовик застрял в арке жилого дома
Сегодня, 15:03
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В центре Петербурга грузовик застрял в арке жилого дома

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В комментариях пользователи рекомендуют спустить колеса или нагрузить машину чем-нибудь тяжелым.

В субботу, 25 сентября, в центре Петербурга на набережной реки Фонтанки "Газель" застряла в арке дома. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел днем, грузовик не смог пройти в арку дома. В комментариях пользователи рекомендуют спустить колеса или нагрузить машину чем-нибудь тяжелым. Другие пользователи написали, что это "арка глупости", сравнив с "мостом глупости" на Софийской

Ранее фура застряла под мостом на Дальневосточном. На помощь приехала аварийная служба.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: арка глупости, газель, грузовик, мост глупости
Категории: Новости СПб, ДТП, Лента новостей, Происшествия,

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