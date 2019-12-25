Фото: фура застряла под мостом на Дальневосточном

На помощь приехала аварийная служба.

На Дальневосточном проспекте под железнодорожным мостом у Гранитной улицы днем 11-го июня застряла фура. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

На праве висит дорожный знак, предупреждающий о том, что ограничение по высоте — 3,5 метра. Грузовик сумел заехать под мост, но дальше сдвинуться с места не получилось.

В комментариях отметили, что это еще один "мост глупости", уже далеко не первый по счету.

Аварийка пытается выдернуть из под моста, пока грузовик только трясётся, не более. написал пользователь Никита.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", перед мостом скопилась небольшая пробка. На момент публикации ее протяженность составляет не более 200 метров.

Ранее Piter.TV узнал о том, что расстояние от дороги на Софийской до "моста глупости" хотят увеличить до 5 метров.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Владимир Халуев, Никита Прокофьев