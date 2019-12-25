Трамвай и шесть троллейбусов в центре Петербурга изменят маршруты

Изменения связаны с подготовкой к параду ВМФ и его проведением.

Трамвай и шесть троллейбусов, курсирующих в центре Петербурга, вынужденно изменят маршруты из-за подготовки и проведения Главного Военно-морского парада. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Так, 19 июля с 10:45 до 12:30, 23 июля в те же часы и 26 июля с 10:15 до 12:30 закроется трамвайное движение по Троицкому мосту. Трамвай №3 проследует от конечной "Площадь Репина" по привычной трассе до Инженерной улице, далее по улице Белинского, Литейному и Владимирскому проспектам, улицам Колокольной и Марата и до конечной "Улица Марата.

Кроме того, 19 и 23 июля с 9:00 до 14:00 и с 22:00 25 июля до 14:00 26 июля закроется троллейбусное движение по Дворцовому и Литейному мостам, Дворцовому проезду и участку Литейного проспекта от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной. В связи с этим, свои маршруты изменят троллейбусы № 1, 3, 7, 8, 10, 11. Их обновленные пути следования можно проследить на официальном сайте "Горэлектротранса".

Также матч "Зенита" и "Оренбурга" ограничит движение транспорта 19 июля.

Фото: Piter.TV