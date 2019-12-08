Матч "Зенита" и "Оренбурга" ограничит движение транспорта 19 июля

Игра состоится на "Газпром Арене".

В субботу, 19 июля, на стадионе "Газпром Арена" пройдет матч между футбольными клубами "Зенит" и "Оренбург". В связи с игрой в Петербурге ожидается ряд транспортных ограничений, сообщили в КРТИ 16 июля.

Так, полные сутки окажется недоступным проезд по набережной Гребного канала от Бодрова переулка до Северной дороги, по Крестовскому проспекту от улицы Рюхина до Южной дороги, по Южной дороге от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи, а также по Северной дороге от Бодрова переулка до Велосипедной аллеи, по Теннисной аллее от Южной дороги и по Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги. Кроме того, с 15.30 до 21.30 не получится проехать по улице Рюхина от проезда к Морскому проспекту.

В те же часы ограничат движение на Крестовском проспекте за перекрестком с улицей Рюхина по направлению к Южной дороге, а в течение всей субботы, от полуночи до полуночи, будет запрещена остановка автомобилей на всех перечисленных ранее улицах.

Ранее сообщалось, что во Фрунзенском районе из-за работ на теплосетях изменится движение троллейбусов.

Фото: Piter.TV