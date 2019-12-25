Во Фрунзенском районе из-за работ на теплосетях изменится движение троллейбусов

Маршрут троллейбусов изменится на несколько дней.

В пятницу, 17 июля, в Петербурге временно закроется троллейбусное движение по Будапештской улице. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Дело в том, что там будут проходить работы на тепловых сетях. Ограничение будет действовать с 06:00 17-го июля по 01:00 20-го июля. В этот период будет закрыто движение на Будапештской на участке от проспекта Славы до улицы Турку.

Троллейбус №35 проследует от станции метро "Купчино" по Ярослава Гашека, Будапештской улице, проспекту Славы, а затем выйдет на действующую трассу. Троллейбус №29 отправится от железнодорожной станции "Сортировочная" по Софийской улице, далее по улице Белы Куна, Будапештской, а затем по свеой привычной трассе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в среду "Теплосеть" проведет испытания в трех районах Петербурга.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / VK