Двое фотографов украли у туриста из Китая кошелек на Петроградской набережной

Они предложили иностранцу сфотографироваться с голубями.

В пятницу, 8 августа на Петроградской набережной двое молодых фотографов украли кошелек у туриста из Китая. Они предложили 63-летнему иностранцу сфотографироваться с голубями на фоне крейсера "Аврора" и ловко вытащили из его джинсов портмоне. Китаец лишился 7 тыс. рублей и 1,5 тыс. юаней, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Поскольку пострадавший не говорил по-русски, полицейским позвонила прохожая. Наряд правоохранителей задержал на месте преступления 27-летнего украинца, который представился гражданином Донецкой народной республики. На него составили протокол о незаконном пребывании в России, теперь молодой фотограф предстанет перед судом. У второго преступника не было документов, но полиция выяснила, что 20-летний парень живет в Мурино. Его отпустили с условием явиться в суд на слушание по делу об осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.

Сам китаец отказался писать заявление после того, как ему вернули кошелек.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мужчина обстрелял петербуржца из пистолета на улице Зенитчиков.

Фото: Pixabay