Мужчина обстрелял петербуржца из пистолета на улице Зенитчиков

Для большей убедительности преступник захватил с собой металлическую монтировку.

В четверг, 8 августа в Кировском районе на улице Зенитчиков 37-летний мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. Таким образом он угрожал 30-летнему петербуржцу убийством. Инцидент случился в парадной дома №3/1, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Полицейских вызвали местные жители, которые проснулись из-за стрельбы. Они увидели, что около 5:10 в дом вошел потерпевший, а ему навстречу выдвинулся подозреваемый. Кроме пистолета "Zoraki" с восьмью патронами в руках преступника была металлическая монтировка. Прибывшие на место сотрудники правопорядка повязали стрелка и отобрали у него оружие.

Подозреваемый уже был судим за угрозу убийством. Вероятно, его ждет повторение уголовного опыта.

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