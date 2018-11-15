Прохожий прыгнул за девушкой в канал Грибоедова

Мужчина помог ей выбраться на набережную.

В пятницу, 12 июля девушка упала в канал Грибоедова. Ее спас прохожий мужчина. Об этом сообщили экстренные службы Петербурга.

Инцидент случился рано утром. На место прибыли сотрудники МЧС и медики. На данный момент врачи оказывают девушке медицинскую помощь.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Невском лесопарке самосвал улетел в кусты. Авария спровоцировала серьезную пробку в сторону Петербурга, а также в противоположную сторону.

Фото: Википедия