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Прохожий прыгнул за девушкой в канал Грибоедова
Сегодня, 9:14
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Cherepanov

Прохожий прыгнул за девушкой в канал Грибоедова

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Мужчина помог ей выбраться на набережную.

В пятницу, 12 июля девушка упала в канал Грибоедова. Ее спас прохожий мужчина. Об этом сообщили экстренные службы Петербурга.

Инцидент случился рано утром. На место прибыли сотрудники МЧС и медики. На данный момент врачи оказывают девушке медицинскую помощь.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Невском лесопарке самосвал улетел в кусты. Авария спровоцировала серьезную пробку в сторону Петербурга, а также в противоположную сторону.

Фото: Википедия

Теги: канал грибоедова, происшествие спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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