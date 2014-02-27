В центре Петербурга 18 и 19 июня ограничат движение из-за съёмок фильма

Так, 19 июня с 6 утра до 21:00 периодически будет ограничиваться движение транспорта по Английской набережной от Благовещенского моста до набережной Ново-Адмиралтейского канала.

В центре Петербурга 18 и 19 июня ограничат движение из-за съемок художественного фильма "Фитин". Об этом сообщили в комитете по транспорту города во вторник, 15 июня.

Так, 19 июня с 06:00 до 21:00 периодически (не более чем на 15 минут в течение 45 минут) будет ограничиваться движение транспорта по Английской набережной от Благовещенского моста до набережной Ново-Адмиралтейского канала.

Кроме того, 18 июня с 6 утра до 12:00 19 июня запрещено парковаться от 44 до 68 домов по Английской набережной. А также с 6 утра до 21:00 остановка запрещена по Галерной улице от набережной Ново‑Адмиралтейского канала до площади Труда.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили об ограничении дорожного движения на проспекте Энгельса.

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