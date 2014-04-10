Заживо сгорели три человека.

В центре Новосибирска автомобиль врезался в опору линии электропередач и загорелся. Об этом сообщили региональные правоохранительные органы. Известно, что инцидент произошел по Депутатской улице с иномаркой Volkswagen Polo. На опубликованных в социальных сетях роликах видно, что машина искрится после возгорания.

В МВД РФ уточнили, что в транспортном средстве находилось три человека. Водитель и пассажиры сгорели заживо. Все жертвы являлись гражданами Таджикистана. Устанавливаются причины трагедии. Установлено, что около 6 часов утра автомобиль двигался по проспекту Димитрова, со стороны моста. Машина направлялась к Вокзальной магистрали. Водитель совершил наезд на препятствие около второго дома.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Новосибирской области