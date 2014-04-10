В Свердловской области осужден бизнесмен за торговлю суррогатным антисептиком

"Антисептс" угрожал здоровью и жизни потребителей.

В Свердловской области осужден предприниматель за торговлю суррогатным антисептиком, Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. По данным полиции, признана вина 44-летнего местного бизнесмена. Его противоправную деятельность обнаружили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями.

Оперативники считают, что в Сысертском районе велась незаконная деятельность цеха по производству опасного вещества под названием "Антисептс". Представители закона изъяли из оборота готовую продукцию общим объемом 5 740 литров. Также они забрали порядка 3 000 литров изопропилового спирта, 12 000 литров растворителя, тару и этикетки. Конфискованные жидкости прошли через экспертизу Роспотребнадзора. Специалисты определили, что в антисептике находится метанол в количестве 63 %. Это средство предоставляет угрозу для здоровья и жизни покупателей. Ранее продукция также поставлялась на территорию Якутии. В полиции уточнили, что этим суррогатом отравились люди. Антисептик продавался на протяжении 10 месяцев.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Фигурант расследования должен выплатить по решению судебной инстанции штраф в размере 140 тысяч рублей.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России