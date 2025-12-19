В центре Москвы загорелся жилой дом

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

В центре Москвы загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером 10 февраля в доме на Пресненском валу. Отмечается, что огонь охватил несколько этажей и квартир. По предварительной версии, загорелся деревянный каркас в подъезде, из-за чего пожар быстро распространился по лестничной клетке.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. На месте происшествия работали спецслужбы. Также были развернуты пункты обогрева и временного размещения. В результате пожара пострадали восемь человек, среди которых трое детей. По данным SHOT, часть жителей отравились угарным газом. Некоторые из них отказались от госпитализации. Всего спасли 35 человек.

Ранее мы сообщали, что женщину госпитализировали после пожара на улице Генерала Симоняка.

Видео: Telegram / SHOT