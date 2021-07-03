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В центре Москвы задержали восемь человек, танцевавших на дороге

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Нарушители снимали свои действия на видео.

В центре Москвы задержали восемь человек, танцевавших на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. По информации от правоохранительных органов, молодые люди вышли на проезжую часть вечером 2 июля (в пятницу) в районе Патриарших прудов. Они снимали видео для видеохостинга.

Вечером 2 июля за нарушение общественного порядка в территориальный ОМВД доставлены восемь граждан, вышедших на проезжую часть Малой Бронной улицы и осуществлявших видеосъемку своих действий.

пресс-служба ГУ МВД по региону

Нарушители получил административные протоколы по статьям 12.19 и 12.33 КоАП. Их обвинили в нарушении ПДД, а также повреждении дорог или сооружений. В первом случае молодежи грозит наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Во втором случае возможен штраф до 10 тысяч рублей.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-схимонаха Сергия.

Видео: Telegram / 112

Теги: мвд, москва, танцы
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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