Нарушители снимали свои действия на видео.

В центре Москвы задержали восемь человек, танцевавших на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. По информации от правоохранительных органов, молодые люди вышли на проезжую часть вечером 2 июля (в пятницу) в районе Патриарших прудов. Они снимали видео для видеохостинга.

Вечером 2 июля за нарушение общественного порядка в территориальный ОМВД доставлены восемь граждан, вышедших на проезжую часть Малой Бронной улицы и осуществлявших видеосъемку своих действий. пресс-служба ГУ МВД по региону

Нарушители получил административные протоколы по статьям 12.19 и 12.33 КоАП. Их обвинили в нарушении ПДД, а также повреждении дорог или сооружений. В первом случае молодежи грозит наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Во втором случае возможен штраф до 10 тысяч рублей.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-схимонаха Сергия.

Видео: Telegram / 112