В центре Москвы задержали иностранца за нападение с ножом на повара в баре

Следствие хочет отправить подозреваемого под стражу.

Российские правоохранительные органы задержали иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на повара одного из баров. Известно, что преступление было совершено в центре Москвы ночью 5 июля. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Речь идет о покушении на убийство человека.

В порядке ст. 91 УПК РФ задержан гражданин иностранного государства, с ним проводятся следственные действия. пресс-служба СК РФ по столице

В заведении, расположенном на Рождественском бульваре, во время конфликта мужчина из-за личной неприязни ударил ножом в грудь потерпевшего. Затем пациента пришлось экстренно госпитализировать. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что специалисты провели необходимые экспертизы, а также допросили свидетелей. Расследование находится на контроле Мещанского межрайонного следственного отдела по Центральному административному округу города. Государственное обвинение намерено ходатайствовать об аресте фигуранта.

СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК