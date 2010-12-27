В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники

Жители дворов смогут фиксировать нарушения при помощи "Помощника Москвы".

В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники. Закон вступает в силу с 5 декабря 2019 года. Нелегальная остановка на участке для пожарной техники и газонах будет стоить автомобилистам 3 тысячи рублей. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу пресс-службы ЦОДД Анастасию Писарь.

Теперь москвичи смогут самостоятельно навести порядок на своей территории напомнила специалист

Данная мера будет действовать на нескольких участках в городе. Программно-аппаратный комплекс "Помощник Москвы" заработает в восьми столичных дворах, в которых нарушения наблюдаются регулярно. Система затронет улицу Стройковскую, Марксистскую, Александра Солженицына, 4-ую Тверскую-Ямскую, Чаянова, Бутырский Вал, Вадковский переулок и Вспольный переулок.

Ранее Piter.tv писал о том, что жители Рыбацкого жалуются на недостроенную перехватывающую парковку.

Фото: Piter.tv

