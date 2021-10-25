В центре Москвы в историческом здании произошел пожар

Горели деревянные перекрытия между первым и вторым этажами.

В центре Москвы произошел пожар в кирпичном доме 1906 года постройки на 1-й Тверской-Ямской улице. Об этом сообщает телеканал "360".

Информация о возгорании поступила на пульт экстренных служб 25 октября около 09:47. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже административного здания. Информации и пострадавших не поступало.

В районе происшествия на время тушения ограничили движение транспорта.

Пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Огнем были охвачены деревянные перекрытия между первым и вторым этажами.

Ранее в Новосибирске загорелся склад покрышек.

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