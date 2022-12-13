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В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Aurus

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Из людей никто серьезно не пострадал.

В центре Москвы произошло ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка. Автомобиль Aurus Senat столкнулся с Volvo. В результате столкновения также был задет автомобиль экстренных служб.

На месте работают экстренные службы. Из людей никто серьезно не пострадал. Обстоятельства ДТП неизвестны.

Ранее мы сообщали, что семь человек пострадали в массовом ДТП в Дагестане.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: aurus senat, volvo, дтп, москва
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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