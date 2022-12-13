В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Aurus

Из людей никто серьезно не пострадал.

В центре Москвы произошло ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка. Автомобиль Aurus Senat столкнулся с Volvo. В результате столкновения также был задет автомобиль экстренных служб.

На месте работают экстренные службы. Из людей никто серьезно не пострадал. Обстоятельства ДТП неизвестны.

Ранее мы сообщали, что семь человек пострадали в массовом ДТП в Дагестане.

Видео: Telegram / SHOT