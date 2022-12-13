Состояние одного из пострадавших критическое.

Семь человек пострадали в массовом ДТП в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Инцидент произошел днем 21 мая на федеральной автомобильной дороге Р-217. В районе населенного пункта Коркмаскала столкнулись пять автомобилей.

В результате ДТП пострадали семь человек. Их госпитализировали в больницу. Состояние одного из пострадавших критическое.

Ранее мы сообщали, что в Липецке легковушка врезалась в каток и загорелась.

Видео: Telegram / МВД Дагестана