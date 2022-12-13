Огонь также задел стоявший рядом кроссовер Kia Sportage.

В центре Москвы неизвестные сожгли автомобиль Range Rover. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 26 марта на Садово-Черногрязской улице. Неизвестные подожгли колеса автомобиля, после чего скрылись с места происшествия. Огонь также задел стоявший рядом кроссовер Kia Sportage.

Сообщается, что сгоревший автомобиль принадлежал активистке Басманного самоуправления Елене Данько. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего инцидента.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком.

Видео: Telegram / SHOT