  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:54
144
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В центре Москвы неизвестные сожгли автомобиль Range Rover

0 0

Огонь также задел стоявший рядом кроссовер Kia Sportage.

В центре Москвы неизвестные сожгли автомобиль Range Rover. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 26 марта на Садово-Черногрязской улице. Неизвестные подожгли колеса автомобиля, после чего скрылись с места происшествия. Огонь также задел стоявший рядом кроссовер Kia Sportage.

Сообщается, что сгоревший автомобиль принадлежал активистке Басманного самоуправления Елене Данько. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего инцидента.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: range rover, москва, поджог, центр
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии