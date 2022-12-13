В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

В Челябинской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 26 марта на трассе в Троицком муниципальном районе. Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой. В результате происшествия водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли.

Специалистам поисково-спасательной службы Челябинской области пришлось разрезать автомобиль, чтобы вытащить погибших. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

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Видео: Telegram / МЧС Южный Урал