В Москве столкнулись такси и карета скорой помощи

Точное число пострадавших устанавливается.

В пятницу, 17 марта, на северо-западе российской столицы произошла авария с участием такси и кареты скорой помощи. Об этом телеканалу "360" сообщил источник, побывавший на месте происшествия.

ДТП случилось на проспекте Мира. На месте произошёл разлив масла и топлива.

Точное число пострадавших пока устанавливается. По предварительным данным, один из пассажиров такси был госпитализирован с переломом голени. Обстоятельства произошедшего также устанавливается.

Ранее мы сообщили о том, что в Калужской области случилось ДТП с двумя грузовиками, 1 водитель пострадал.

Фото: Piter.TV