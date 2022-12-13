В Москве столкнулись такси и карета скорой помощи

В пятницу, 17 марта, на северо-западе российской столицы произошла авария с участием такси и кареты скорой помощи. Об этом телеканалу "360" сообщил источник, побывавший на месте происшествия.
ДТП случилось на проспекте Мира. На месте произошёл разлив масла и топлива.
Точное число пострадавших пока устанавливается. По предварительным данным, один из пассажиров такси был госпитализирован с переломом голени. Обстоятельства произошедшего также устанавливается.
Ранее мы сообщили о том, что в Калужской области случилось ДТП с двумя грузовиками, 1 водитель пострадал.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все