В Калужской области случилось ДТП с двумя грузовиками, 1 водитель пострадал

Утром движение по федеральной трассе М-3 "Украина" снова запустили.

Утром понедельника, 13 марта, движение по федеральной трассе М-3 "Украина" в Калужской области восстановили после крупной аварии с двумя большегрузами. Как сообщил телеканалу "360" представитель ГУ МВД по региону, машины снова могут перемещаться в сторону Москвы и Брянска.

ДТП случилось примерно 05:22 на 92-м км дороги.

По предварительной информации, водитель автомашины DAF 1988 года рождения в составе автоприцепа допустил столкновение с Mercedes также в составе полуприцепа под управлением водителя 1987 года рождения. представитель ГУ МВД по Калужской области

После столкновения Mercedes пробил металлическое ограждение и оказался на встречной полосе, перекрыв движение по трассе М-3 в сторону Москвы. DAF загородил дорогу в сторону Брянска, водитель грузовика пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что на северо-западе Москвы произошло 2 аварии подряд.

Фото: Piter.TV