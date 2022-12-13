На северо-западе Москвы произошло 2 аварии подряд

Сначала на улице Народного Ополчения столкнулись 3 автомобиля (Fiat, BMW и Mitsubishi), а автокран КамАЗ и такси Hyundai также попали в ДТП неподалёку.

Утром пятницы, 10 марта, на северо-западе Москвы случилось сразу 2 ДТП буквально в 20 метрах друг от друга. Об этом сообщил источник телеканала "360".

Аварии произошли на улице Народного Ополчения: сначала там столкнулись 3 автомобиля (Fiat, BMW и Mitsubishi), а автокран КамАЗ и такси Hyundai также попали в ДТП неподалёку. Экстренные службы прибыли на место происшествия в 09:18.

Спасатели также вызвали на место аварий медиков, поскольку пострадал один из водителей.

На месте работали сотрудники ДПС. Причина столкновений в обоих случаях уточняется.

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Фото: Piter.TV