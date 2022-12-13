В Ленинском округе Подмосковья загорелся строящийся дом

Огонь локализовали на площади 48 кв.м. Данных о причинах возгорания и пострадавших не поступало.

Утром пятницы, 10 марта, в посёлке Развилка в Ленинском городском Подмосковья загорелся строящийся дом. Пожар уже удалось потушить. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Возгорание случилось рядом с МКАД. Сигнал о пожаре в доме №46б поступил на дежурный пульт в 09:05: как удалось установить, пламя охватило площадь в 48 кв.м. Локализация огня прошла в 09:18, открытое горение спасатели ликвидировали в 09:31.

Работы на месте происшествия продолжаются. Данных о причинах возгорания и пострадавших не поступало.

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Фото: Piter.TV