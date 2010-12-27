Москвич заживо сварился в кипящем битуме

В момент совершения фатального поступка пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне, москвич заживо сварился в спецмашине дорожных работников. Об этом сообщает агентство "Москва", ссылаясь на очевидцев.

Как стало известно, инцидент случился 20 октября в Басманском районе столицы. Прохожий шел мимо машины дорожников и внезапно запрыгнул в люк техники, где находился кипящий битум. В результате мужчина заживо сварился. По факту происшествия проводится проверка. Как рассказали в следственном комитете, в момент совершения фатального поступка пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

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