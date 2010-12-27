В квартире на Будапештской нашли разлагающиеся трупы молодой пары

В полицию обратились соседи, когда из-за двери начал исходить тошнотворный запах.

На выходных в одной из квартир Фрунзенского района нашли два разлагающихся трупа. Об этом сообщает Следком по Санкт-Петербургу.

Как оказалось, это тела молодой пары. Тело 22-летней девушки и 31-летнего мужчины нашли вечером в воскресенье, 21 октября, в собственной квартире на Будапештской улице. О запахах, которые стали исходить от тел, сообщили соседи.

Внешних признаков на уже гниющих телах эксперты не обнаружили. Трупы отправили в морг для выяснения причин смерти.

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Фото: Piter.TV