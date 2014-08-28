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На Будапештской старшеклассница выпала из окна во время школьного субботника
Сегодня, 17:39
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На Будапештской старшеклассница выпала из окна во время школьного субботника

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В администрации добавили, что значительных повреждений у девочки не нашли, но на всякий случай её обследуют в больнице.

В субботу, 9 октября, во Фрунзенском районе Петербурга школьница сорвалась с окна третьего этажа во время школьного субботника. Об этом рассказали в районной администрации.

Инцидент произошел в школе № 365 на Будапештской улице. После седьмого урока проходил субботник. Как рассказали в пресс-службе,  девочка залезла помыть жалюзи и сорвалась из окна. Сообщается, что у девочки травма руки. На место приехал отец школьницы. В администрации добавили, что значительных повреждений у девочки не нашли, но на всякий случай её обследуют в больнице.

Ранее российская учительница пригрозила "набить морду" школьнице.

Фото: pexels

Теги: будапешсткая улица, школа, школьница
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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