Дети в Краснодаре смогли вывести педагога из себя.

Российская учительница пригрозила "набить морду" школьнице и попала на видео. Ролик распространили журналисты из Telegram-канала "Типичный Краснодар". Известно, что инцидент произошел в местной школе под номером 14. Педагог агрессивно ответила девочке, которая якобы плохо с ней разговаривала.

На кадрах слышно, что женщина кричит на детей, а также называет шестиклассниц "ссыкухами". Она спрашивает девочек кто они такие, после чего одна из учениц обращается к учительнице на "ты". За одноклассницу вступается еще одна школьница. После этого педагог интересуется у ребенка, не хочет ли она себе неприятностей.

Не сри в кабинетах, как она. учитель

В завершении записи женщина угрожает защищавшей одноклассницу девочке. Она говорит ей о том, что "набьет ей морду", если та продолжит неуважительно разговаривать.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Техасе.

Фото и видео: Telegram / Типичный Краснодар

