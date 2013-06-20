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Российская учительница пригрозила "набить морду" школьнице

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Дети в Краснодаре смогли вывести педагога из себя.

Российская учительница пригрозила "набить морду" школьнице и попала на видео. Ролик распространили журналисты из  Telegram-канала "Типичный Краснодар". Известно, что инцидент произошел в местной школе под номером 14. Педагог агрессивно ответила девочке, которая якобы плохо с ней разговаривала.

На кадрах слышно, что женщина кричит на детей, а также называет шестиклассниц "ссыкухами". Она спрашивает девочек кто они такие, после чего одна из учениц обращается к учительнице на "ты". За одноклассницу вступается еще одна школьница. После этого педагог интересуется у ребенка, не хочет ли она себе неприятностей.

Не сри в кабинетах, как она.

учитель 

В завершении записи женщина угрожает защищавшей одноклассницу девочке. Она говорит ей о том, что "набьет ей морду", если та продолжит неуважительно разговаривать.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Техасе.

Фото и видео: Telegram / Типичный Краснодар
 

Теги: дети, учитель, школа
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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