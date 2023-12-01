Животное задними копытами дотронулось до столба с проводами.

В центре Москвы лошадь ударило током. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел вечером 30 ноября на улице Большая Димитровка. Лошадь задними копытами дотронулась до столба с проводами. В результате удара током животное погибло. Также сообщается, что хозяйка лошади ехала верхом в момент проишествия и пострадала в результате падения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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