Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Москве задержали мужчину, разбившего стекла автобусной остановки. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Инцидент произошел на 5-й Парковой улице. По предварительной версии, 37-летний злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина подошел к остановке общественного транспорта и ногой разбил стекла боковой стенки, после чего скрылся. Его задержали полицейские недалеко от места, где было совершено преступление.

Мужчина, разбивший стёкла автобусной остановки в Москве, стал фигурантом уголовного дела о вандализме. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы сообщали, что в Москве сотрудники полиции задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих веществ.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА