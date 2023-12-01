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В Москве задержали мужчину, разбившего стекла автобусной остановки

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Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Москве задержали мужчину, разбившего стекла автобусной остановки. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Инцидент произошел на 5-й Парковой улице. По предварительной версии, 37-летний злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина подошел к остановке общественного транспорта и ногой разбил стекла боковой стенки, после чего скрылся. Его задержали полицейские недалеко от места, где было совершено преступление. 

Мужчина, разбивший стёкла автобусной остановки в Москве, стал фигурантом уголовного дела о вандализме. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы сообщали, что в Москве сотрудники полиции задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих веществ.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: москва, остановка, стекло, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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