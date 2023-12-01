В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих веществ

Ирина Волк рассказала о криминальной схеме, в которой были задействованы члены одной семьи.

Российские правоохранительные органы совместно с коллегами на Московском метрополитене и сотрудниками Росздравнадзора изъяли из незаконного оборота около 17 килограммов ограниченных к свободному обороту сильнодействующих веществ. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что директор одной из аптек организовала криминальный семейный бизнес, в который вовлекла своих родственников. Вместе они сбывали наркозависимым гражданам препараты без кассовых чеков и рецептов. В текущий момент удалось задержать пятерых подозреваемых.

В ходе обысков обнаружены неучтенные сильнодействующие вещества, а также денежные средства, документы, банковские карты, пустые коробки от препаратов, технические устройства... пресс-служба МВД РФ

В общей сложности стоимость изъятых сильнодействующих веществ может превышать 85 миллионов рублей. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ. В настоящее время четверо фигурантов заключены под стражу, в отношении одного мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В отношении мужчины, который изнасиловал девочку-подростка на Ленинском, возбудили дело.

Фото и видео: МВД Медиа