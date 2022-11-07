В центре Кронштадта прокуратура выясняет, кто устроил шум

Незаконная вечеринка прошла у Якорной площади.

В минувшие выходные в Кронштадте прошла вечеринка формата рейв. Танцевальное мероприятие началось в полдень 30 августа и завершилось лишь в полдень 31 августа.

Местом проведения стала площадка бывшего завода рядом с Якорной площадью. По словам жителей, музыка звучала непрерывно и мешала отдыху. В администрации Кронштадтского района заявили, что согласования на проведение данного события не выдавалось. Чиновники подчеркнули, что участок находится в частной собственности.

Прокуратура района инициировала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство планирует дать оценку действиям организаторов, включая вопросы безопасности граждан и обеспечения общественного порядка.

Фото: Piter.TV