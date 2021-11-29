Пострадавших и погибших в результате ЧП нет.

В центре Кирова дотла сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 29 ноября на улице Воровского. По данным ведомства, транспортное средство загорелось во время рейса, когда внутри находились 25 человек.

В результате ЧП никто не пострадал. Люди смогли самостоятельно выйти из автобуса до прибытия экстренных служб. Локализовать пожар удалось за пять минут, сообщили в городской администрации. Отмечается, что данный автобус 2015 года выпуска в сентябре прошел плановый ТО.

В настоящее время уточняются причина и обстоятельства происшествия.

Ранее в ДТП со снегоуборочным поездом на Алтае погибли трое детей.

Видео: ВК/ЗК - ЗЛОЙ КИРОВЧАНИН | КИРОВ