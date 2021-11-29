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В ДТП со снегоуборочным поездом на Алтае погибли трое детей

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Двое пострадавших находятся в больнице, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

В Алтайском крае в результате дорожной аварии погибли трое несовершеннолетних. Об этом сообщили ТАСС в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".

Инцидент произошел 29 ноября на железнодорожном переезде, который расположен на участке Среднесибирская – Усть-Тальменская. По предварительным данным, водитель легковушки нарушил ПДД, выехав на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, после чего с машиной столкнулся снегоуборочный поезд. 

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным. Уточняется, что после ДТП поезд не сошел с рельсов. 

В результате произошедшего погибли трое детей. Два человека, в числе которых несовершеннолетний, были доставлены в медицинское учреждение. Их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее четыре человека погибли в ночном ДТП с грузовиком в Ленобласти.

Видео: ВК/Инцидент Барнаул

Теги: алтайский край, гибель детей в дтп, снегоуборочный поезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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