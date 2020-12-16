В центре Киева продолжается протест предпринимателей

Некоторые активисты провели ночь на площади.

В центре Киева на площади Независимости продолжается протест предпринимателей. В нём участвуют около 50 человек, пишет ТАСС.

Некоторые активисты провели ночь на площади. Митингующие держат в руках плакаты с надписью SaveФОП.

Вчера активисты на площади пытались развернуть палаточный городок, однако им пришлось прекратить по требованию силовиков. Протест не затрудняет проезд по Крещатику.

Предприниматели требуют отмены коронавирусных ограничений на предпринимательскую деятельность. Также они выступают против введения кассовых аппаратов.

В предыдущие дни происходили противостояния между протестующими и силовиками.

Ранее мы писали, что в Киеве на акции против локдауна пострадали около 40 полицейских.

Видео: YouTube / Факти ICTV