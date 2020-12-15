В Киеве на акции против локдауна около 40 полицейских пострадали

Один из них потерял сознание после удара по голове.

Около 40 полицейских пострадали в ходе столкновений с участниками акций протеста предпринимателей в Киеве против введения локдауна на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, многие из полицейских получили в основном ожоги глаз. Один полицейский потерял сознание после удара по голове. Информация о пострадавших среди протестующих в киевскую полицию не поступала. Предприниматели пытались установить палатки в центре столицы Украины.

Акции протеста предпринимателей продолжаются с 17 ноября. Они выступают против ограничений, действующих на их деятельность, а также настаивают на отзыве решения о введении кассовых аппаратов.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что Киев слабее Москвы.

Видео: Страна.ua