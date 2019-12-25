В центре Кемерово "скорая" попала в ДТП и перевернулась

В ДТП пострадали 4 человека.

Ночью в Кемерово автомобиль скорой помощи попал в ДТП и перевернулся.

Сегодня ночью, на 23 июня, в центре Кемерово легковая иномарка, под управлением 26-летнего водителя, нарушила ПДД и допустила столкновение на перекрестке с машиной "скорой", которая везла пациента для госпитализации. В результате столкновения медицинский автомобиль перевернулся.

В ДТП пострадали 2 фельдшера, водитель и сопровождающий пациента. Сам пациент серьезно не пострадал и был госпитализирован по основному заболеванию на другом автомобиле. Водитель и сопровождающий после оказания помощи направлены на амбулаторное лечение. Оба фельдшера госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Водитель иномарки отправлен на медосвидетельствование.

Фото: ВК, Наш Город Кемерово, Инцидент Кузбасс