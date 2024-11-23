Снаряд ВСУ попал в квартиру жилого дома.

Три мирных жителя в населенном пункте Горловка на территории Донецкой народной республики ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление журналистам сделал руководитель городского округа Иван Приходько в социальных сетях. Чиновник пояснил, что ранее было известно только о двух пострадавших, но затем количество увеличилось. Специалисты установили, что военнослужащие киевского режима нанесли артиллерийский удар по центру Горловки.В результате было зафиксировано прямое попадание по квартире жилого дома.

Ранее управление по документированию военных преступлений Украины при местной администрации главы и регионального правительства ДНР сообщило о трех обстрелах города с начала текущих суток. Противник использовал для агрессии по территории 155-миллиметровую артиллерию.

В освобожденных селах ДНР нашли крупные тайники ВСУ с боеприпасами.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ