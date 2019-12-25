В центре Гамалеи назвали главную ошибку заболевших COVID-19

Учёный призывает не прибегать к самолечению.

В центре имени Гамалеи назвали главную ошибку заболевших COVID-19. О ней рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в интервью "Национальной службе новостей".

По его словам, заразившиеся новым вирусом россияне допускают большую ошибку, когда не обращаются с заболеванием к врачам. Зуев призывает их не прибегать к самолечению.

Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Виктор Зуев, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций в институте имени Гамалеи

По его словам, основной симптом коронавируса — отсутствие обоняния. Однако он также характерен для ОРВИ или гриппа.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор допустил введение дополнительных ограничений из-за COVID-19.

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