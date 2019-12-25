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Роспотребнадзор допустил введение дополнительных ограничений из-за COVID-19
Сегодня, 16:49
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matveyvn

Роспотребнадзор допустил введение дополнительных ограничений из-за COVID-19

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Делать точные прогнозы по развитию эпидемии пока невозможно.

Роспотребнадзор допустил введение дополнительных ограничений из-за COVID-19. С заявлением выступила директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная. Её слова передаёт "Интерфакс".

Она считает, что новые ограничения придётся в вести, если в России будет наблюдаться значительный рост заболеваемости коронавирусом. По её словам, этого можно избежать, если соблюдать уже действующие ограничения — масочный режим, социальную дистанцию. В этом случае Россия выйдет на плато в октябре или начале ноября.

Пшеничная отметила, что делать точные прогнозы по развитию эпидемии пока невозможно.

Ранее глава Роспотребнадзора оценила возможность ограничений из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: ограничения из-за коронавируса, пандемия, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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