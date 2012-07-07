В центре Екатеринбурга загорелся ТЦ "Пассаж"

Информации о погибших и пострадавших нет.

В центре Екатеринбурга загорелся торговый центр "Пассаж". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 11 декабря. Поступило сообщение о возгорании в ТЦ. Из здания эвакуировали около 500 человек. По данным ведомства, загорелись жировые отложения в вентиляции "Пассажа". Информации о погибших и пострадавших нет. К месту возгорания прибыли 12 единиц техники и 43 человека личного состава.

Ранее мы сообщали, что в Сыктывкаре загорелась квартира в многоэтажном доме.

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