В тушении огня участвовали 25 специалистов и 13 единиц техники.

В Сыктывкаре загорелась квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 10 декабря. Возгорание началось на пятом этаже восьмиэтажного здания. Спасатели эвакуировали 90 жильцов. Площадь огня составила 170 квадратных метров.

В тушении огня участвовали 25 специалистов и 13 единиц техники. Спустя несколько часов пожар был полностью ликвидирован.

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Видео: МЧС России