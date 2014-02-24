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В Сыктывкаре загорелась квартира в многоэтажном доме

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В тушении огня участвовали 25 специалистов и 13 единиц техники.

В Сыктывкаре загорелась квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 10 декабря. Возгорание началось на пятом этаже восьмиэтажного здания. Спасатели эвакуировали 90 жильцов. Площадь огня составила 170 квадратных метров.

В тушении огня участвовали 25 специалистов и 13 единиц техники. Спустя несколько часов пожар был полностью ликвидирован.

Ранее мы сообщали, что в Иркутской области возбудили уголовное дело за поджог школы.

Видео: МЧС России

Теги: квартира, пожар, сыктывкар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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