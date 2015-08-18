В Иркутской области возбудили уголовное дело за поджог школы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в ночь на 4 декабря в поселке Хребтовая. Огонь охватил крышу местной одноэтажной крыши. В результате пожара было уничтожено правое крыло, где планировалось разместить группы детского сада. Пострадавших нет.
Отмечается, что школу должны были открыть после капремонта. По данным следствия, поджигатель облил чердак горючим и устроил пожар. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Челябинске при пожаре погибли два ребенка.
Видео: Telegram / SHOT
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