Отмечается, что школу должны были открыть после капремонта.

В Иркутской области возбудили уголовное дело за поджог школы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 4 декабря в поселке Хребтовая. Огонь охватил крышу местной одноэтажной крыши. В результате пожара было уничтожено правое крыло, где планировалось разместить группы детского сада. Пострадавших нет.

Отмечается, что школу должны были открыть после капремонта. По данным следствия, поджигатель облил чердак горючим и устроил пожар. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске при пожаре погибли два ребенка.

Видео: Telegram / SHOT