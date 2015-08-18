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В Иркутской области возбудили уголовное дело за поджог школы

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Отмечается, что школу должны были открыть после капремонта.

В Иркутской области возбудили уголовное дело за поджог школы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 4 декабря в поселке Хребтовая. Огонь охватил крышу местной одноэтажной крыши. В результате пожара было уничтожено правое крыло, где планировалось разместить группы детского сада. Пострадавших нет.

Отмечается, что школу должны были открыть после капремонта. По данным следствия, поджигатель облил чердак горючим и устроил пожар. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске при пожаре погибли два ребенка.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: иркутская область, поджог, уголовное дело, школа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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