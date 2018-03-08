В Челябинске при пожаре погибли два ребенка

Еще трое местных жителей пострадали.

Во время пожара в Челябинской области в ночь на 9 декабря погибли два человека. Речь идет о несовершеннолетних мальчике и девочке. Их старший, восьмилетний брат и родители госпитализированы после возгорания частного дома на территории местного садового товарищества "Аэропорт-2". У пациентов диагностированы ожоги.Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального экстренного ведомства. Специалисты заметили, что по предварительной версии трагедии, огонь возник из-за короткого замыкания тепловентилятора. К моменту прибытия бригады ГУ МЧС, в помещении фиксировалось открытое горение. В здании обрушилась кровля.

В результате пожара погибли девочка 2019 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Травмированы три человека: двое взрослых и ребенок - мальчик 2015 года рождения… пресс-служба ГУ МЧС

В Следственном комитете России уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (за причинение смерти по неосторожности).

Безработная москвичка развела пенсионера из Петербурга на миллионы.

Фото и видео: Telegram / МЧС Челябинской области