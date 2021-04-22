Избиение девушки попало на видеозапись.

В центре Екатеринбурга толпа напала на прохожих. Ролик с произошедшим опубликован в Telegram-канале "Коренной екатеринбуржец".На кадрах видно, что группа неизвестных атаковала местных жительниц, проходивших мимо. Атака произошла около торгового центра. Ролик начинается с того, что несколько молодых людей дерутся у здания ТЦ. Еще один юноша стоял в это время в стороне. Вскоре около него появились три девушки. Одну из них злоумышленник резко ударом сбил с ног, а после - начал пинать.

Пострадавшая смогла подняться с земли и убежать с места преступления вместе с подругами. Автором канала является местный общественный активист по имени Дмитрий Москвин. Он предположил, что нападавшие были в нетрезвом состоянии. По его информации, одного из преступников зовут Роман.

Футбольный болельщик ударил ножом жителя Невского района из-за замечания за шумное поведение.

Видео: Telegram / Коренной екатеринбуржец