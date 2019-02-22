В центре Челябинска маршрутка с пассажирами врезалась в опору моста

Сообщается, что пострадало 7 человек.

Накануне вечером, 21 февраля, в центре Челябинска произошло серьезное ДТП с маршруткой.

Сообщается, что ДТП произошло в 8 часу вечера на проспекте Ленина. Маршрутный микроавтобус с пассажирами ехал по левой полосе и врезался в опору моста. Водителя зажало в кабине. Как стало известно, что в ДТП пострадали 7 человек. Все они были госпитализированы в разные больницы города.

Ранее Piter.TV публиковал видео и рассказывал подробности о жуткой аварии на МКАД утром 22 февраля: фуру разорвало на части.

Видео и фото: Регион-74(ВК)